رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي الزفاف

وقالت جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، إنها ألغت حفل زفافها، بسبب فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في المجتمع، مضيفة أن نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19، مع استخدام الكمامات بشكل أكبر وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف، أو 25 شخصًا إذا كانت الأماكن لا تفرض تصاريح اللقاح.

لا فرق بين النيوزيلنديين

وأكدت رئيسة الوزراء للصحفيين أن حفل زفافها لن يقام، وأنها تأسف لأي شخص حدثت معه مثل هذه الظروف.

وعن سؤال حول شعورها حيال إلغاء حفل زفافها قالت أرديرن: “هذه هي الحياة.. أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة، وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحيانًا عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أي حزن أشعر به”.

فرض الكمامات

وستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الأحد، بعد أن أثبتت تسع إصابات بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.