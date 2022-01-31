أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، توتر العلاقات مع نادي النصر خلال الفترة الحالية.

البلطان يؤكد توتر علاقة الشباب والنصر:

وقال خالد البلطان: “علاقتنا مع النصر متوترة، أي صفقة يرغبون فيها منا ننظر فيها، وأقول لجماهير نادي النصر ليس لكم شغل بنادي الشباب والتفتوا لناديكم”.

وتابع رئيس نادي الشباب خلال مساحة خالد البلطان عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الاتحاد طلب ألفريد ندياي ووافقنا في ظرف 5 دقائق، لكنهم انسحبوا من الصفقة بشكل مفاجئ”.

البلطان سعيد لبيع إيغالو إلى الهلال بالشتوية:

على الجانب الآخر، أعرب خالد البلطان عن سعادته بقرار بيع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أنه قرار صحيح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض البلطان لانتقادات من الجماهير خلال الأيام الماضية، بعد موافقته على بيع هداف الفريق، إيغالو إلى الهلال، وأكدوا أن استمراره في صفوف الليوث هام للغاية، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه.