أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، سعادته بالحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا اليوم، موجهًا الشكر لجميع العاملين في هذا الملف.

تعليق بن نافل على تحقيق الهلال لشهادة الكفاءة:

وكان النادي قد أعلن عن حصول الزعيم على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، ما يسمح له بتسجيل لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق فهد بن نافل على حسم هذا الملف، قائلًا: “وفاء الهلال بكافة التزاماته التعاقدية والمالية، يعد واحدًا من أهم غاياتنا سواء قبل أو بعد إقرار لائحة الكفاءة المالية للأندية”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “والحمد لله الذي مكننا من الاستمرار في الأفضلية بما يواكب مكانة الهلال.. شكرًا لإخواني واخواتي العاملين على جهودهم الكبيرة في هذا الملف”.

الزعيم يستعد لكأس السوبر السعودي:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي كأس السوبر السعودي، مساء يوم الخميس المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويحتل الزعيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، بعد فوزه على الفيصلي في الجولة الـ15، كما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد الاتحاد.