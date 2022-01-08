وجه رئيس تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف، تعليمات بابتكار وسيلة لإطفاء فوهة عملاقة للغاز في صحراء كاركوم، وتعرف باسم “بوابات الجحيم”، أو “بوابات جهنم”.

أضرار بيئية:

وقال بردي محمدوف خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنَّ الغاز الطبيعي يحترق منذ سنوات في منطقة داروازا، مما يسبب أضرارًا للبيئة، وصحة السكان المحليين، مبينًا أن تركمانستان تخسر أيضًا سلعة قيمة يمكن تصديرها.

وأضاف بردي محمدوف أنه يستعين بخبراء أجانب إذا دعت الضرورة من أجل حل هذه المشكلة.

وأشارت بلومبرج إلى أن الغاز في منطقة “بوابات جهنم” يحترق على نحو مستمر على مدى أكثر من 40 عاماً منذ وقوع حادث خلال عمليات التنقيب عن الغاز.