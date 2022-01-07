في الوقت الذي توالي فيه القوات المسلحة من دول الجوار وصولها إلى كازاخستان، أعلن رئيس البلاد أنه أصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين دون سابق إنذار.

رئيس كازاخستان يتهم عناصر أجنبية بالتخريب:

وقال الرئيس قاسم جومارت في كلمة له اليوم الجمعة: إن 20 ألف إرهابي شاركوا في الهجوم على ألماتي خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى وجود عناصر تخريبية مندسة من دول أجنبية.

وتابع توكايف: “يجب القضاء على العصابات، وهذا ما سيتم فعله في أقرب وقت”، وأوضح أن المسلحين لم يلقوا أسلحتهم والعملية الأمنية الخاصة مستمرة حتى الآن.

وأضاف أن السلطات الكازاخستانية استمعت إلى مطالب المواطنين التي تم التعبير عنها بأشكال سلمية، وأكد أنه سيتم تقديم أولئك الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب إلى للقضاء ليتحملوا مسؤوليتهم.

وأعرب الرئيس عن امتنانه لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الدعم الذي تقدمه لكازخستان، قائلًا: “أتوجه بعبارات امتنان خاصة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد استجاب بسرعة لطلبي للمساعدة”.

قوات حفظ السلام تصل كازاخستان:

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس بدء عملية نقل قوات حفظ السلام في إطار معاهدة الأمن الجماعي، وأشارت صباح اليوم الجمعة إلى أن طائرات النقل العسكرية تواصل نقل وحدات من قوات حفظ السلام الروسية، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى كازاخستان.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرات النقل العسكرية تستخدم المطارات الواقعة في مقاطعات موسكو، وإيفانوفو، وأوليانوفسك.