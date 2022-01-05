أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تسلمه رئاسة مجلس الأمن الوطني في البلاد في وقت اشتدت فيه حدة المظاهرات التي اندلعت منذ يوم أمس احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وأكد رئيس البلاد أنه باقٍ في العاصمة رغم التظاهرات العنيفة، متوعدًا باتخاذ إجراءات صارمة.

وفي وقت سابق اليوم، حاول الرئيس قاسم جومارت توكاييف تهدئة غضب المتظاهرين في الشارع بإقالة الحكومة، وقال مكتبه إنه قبل استقالة الحكومة، وعين علي خان إسماعيلوف، الذي كان نائبًا أول لرئيس الوزراء، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء.

احتجاجات عنيفة في الشوارع

وكانت احتجاجات عنيفة خرجت أمس الثلاثاء، دفعت رئيس البلاد إلى إعلان حالة الطوارئ في ألماتي، كبرى مدن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفي منطقة مانجيستو المنتجة للنفط في غرب البلاد.

وتجددت الاشتباكات اليوم الأربعاء بين المتظاهرين وقوات الأمن فيما سمع دوي إطلاق نار قرب مكتب عمدة مدينة ألماتي.

وكانت السفارة السعودية في كازاخستان أهابت بمواطنيها الابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرة إلى أن السلطات الكازاخية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة ألماتي ومنطقة مانغستاو.

وقالت السفارة في بيان لها : تهيب السفارة بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية كازاخستان بالابتعاد عن أماكن التجمعات، علمًا أن السلطات الكازاخية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة ألماتي ومنطقة مانغستاو اعتبارًا من الساعة ١:٣٠ صباحًا يوم ٢٠٢٢/١/٥ إلى الساعة منتصف الليل يوم ٢٠٢٢/١/١٩.