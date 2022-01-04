أبدى رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، صالح القمباز، استغرابه من “الضجة” التي أُثيرت مؤخرًا بشأن استدعاء لاعبي النصر بعد مباراة الفتح الماضية.

رئيس لجنة المنشطات يستغرب تضخيم الواقعة:

وعلق صالح القمباز قائلًا: “نحن نطبق قوانين دولية.. وما حصل مع لاعبي النصر بعد مباراة الفتح إجراء روتيني عادي.. المراقب أبلغ اللاعب شفويًّا بسبب الأمطار.. ولا أعلم ماذا سبب هذه الضجة وأعتقد أنها فرقعة إعلامية”.

وتابع رئيس لجنة المنشطات خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “نفحص نسبة 25% من المباريات فقط.. كل عينة تكلف 3500 ريال.. لم تظهر أي عينة إيجابية في الدوري حتى الآن”.

وانتشرت مقطع فيديو لطريقة استدعاء ثنائي النصر أندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف بعد مباراة الفتح لإجراء فحص المنشطات، وأثار حالة من الجدل، وتم انتقاد طريقة الإمساك بهم وتحويل مسارهم خلال تحية الجمهور.

لاعبو النصر استجابوا للدعوة:

وفي السياق ذاته، علق سامي الحريري على تصريحات القمباز قائلًا: “لا يوجد قضية.. وإنما استمرار لثقافة الضجيج”، وقال ماجد الفهمي: “شاهدت اللقطة ولم أجد أي شيء.. الموضوع لا يرقى أن يكون قضية.. اللاعبين لم يتذمروا”.

وأضاف أحمد الفهيد: “أستغرب ردة الفعل على ما حدث بعد مباراة النصر والفتح كان هناك استدعاء واللاعبين استجابوا للدعوة بكل رقي.. لماذا خلقت هذه القضية وما هدفها؟.. المصطلحات التي ظهرت غريبة (اعتقال وقبض)”.