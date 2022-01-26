ردت وزارة الموارد البشرية على استفسار مواطن يعمل موظفًا حكوميًا وراتبه 8 آلاف ريال ويريد الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الوزارة عبر العناية بالمستفيدين على موقع تويتر، إنه يمكن التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط: هنا.

موعد صرف المعاش:

وبحسب الآلية المتبعة في صرف معاش الضمان الاجتماعي فإنه يتم صرف المعاش للمستحق بدءًا من الشهر التالي لصدور قرار طلبه وبالنسبة لمن تقدم بالطلب في ديسمبر الماضي سيكون بمقدورهم استقبال المعاش الشهر الجاري.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

وهناك عدة شروط للحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي، هي:

– أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).

– لا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

– استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

– لا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

– لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

– إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.

– لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.