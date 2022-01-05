أعلنت مجموعة جارودي القابضة، توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مهندس موقع (Site Engineer)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية/ هندسة الاتصالات/ الهندسة الكهربائية.
– خبرة سابقة لا تقل عن 9 سنوات.
– لغة إنجليزية جيدة.
– مهارات الحاسب الآلي.
نطاق الراتب:
– راتب شهري: 10,000 – 15,000 ريال.
مكان العمل:
– الرياض.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي:
– مع كتابة (المسمى الوظيفي – كود الوظيفة: JJC014) باللغة الإنجليزية في العنوان.
أو التقديم عبر بوابة التوظيف:
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