البوم فخم ومختلف مع بداية عام 2022، ذو محتوى متميز ومتطور ويجمع العديد من الألوان والأشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى، من إنتاج وتوزيع هرم شركات الإنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، استقبلته اليوم الساحة الغنائية السعودية والخليجية والعربية للنجم السعودي راشد الفارس بعنوان “كحل وزمام”، كل من رصده واستمع إليه عند ساعات عرضه الأولى، حصريًّا على تطبيق “ديزر” الشريك الرسمي العالمي لروتانا، أكد أنه سيشكل إضافة ونقلة جديدة في مشوار الفارس الغنائي.

ثناء وتقدير:

وحظي ألبوم “كحل وزمام”، وهي الأغنية التي كتبها مهندس الكلمة الأمير بدر بن عبدالمحسن، منذ أن أزاح المطرب راشد الفارس الستار عن أسماء الـ21 أغنية التي يتضمنها، وكشف أسماء الشعراء والملحنين والموزعين وصناع الموسيقى الذين شاركوا به، والذي ذهب نصيب الأسد فيه موسيقيًّا للمبدع الملحن ياسر بوعلي بخمسة أعمال، بعبارات ثناء وتقدير رافقت الألبوم حتى إن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه دعم عبر حسابه على تويتر ألبوم الفارس الجديد بـlike لها قدرها.

من جانبه، امتدح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغاني “كحل وزمام”، معلقًا: “هذه لمحة من الابداع والطرب اللي راح نسمعه في الألبوم”.

وغرد الشاعر واحد الذي يغني راشد الفارس من كلماته أغنية “روحين”، قائلًا: “الصوت النجدي حبيبنا أبو خالد أنت أبدعت في اختيارات الألبوم وأداؤك المميز للألوان الغنائية الفنية أبي قدمتها في (كحل وزمام)”.

ونشرت قناة “الإخبارية” تقريرًا في نشرتها الفنية تؤكد فيه أن راشد الفارس أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بألبوم “كحل وزمام”.

أصالة تعلق:

وعلقت المطربة أصالة نصري ممتدحة تعاون زوجها الشاعر فائق حسن مع راشد الفارس في أغنية عراقية بالألبوم عنوانها “كاتب أغاني”، قائلة: “الأغنية حلوة حلاوة مو معقولة وكلامك مع صوت راشد الفارس ولحن ياسر بوعلي خيال بخيال، ومن بعد إذنكم جميعًا أنا راح غنيها يشي حفلة أو ممكن”.

أما المطربة أحلام فاحتفت بعودة الفارس، قائلة: “في انتظار الإبداع”. ولا يزال الفارس يتلقى التهاني على ألبومه.

وفي قراءة لأسماء أعمال الألبوم، البداية مع أغنية “كحل وزمام” من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان دحوم الطلاسي الذي لحن أيضًا في الألبوم أغنية “سلك حرير” التي كتبها الشاعر سعود البابطين، وقد كتب البابطين أيضًا ثلاثة أغاني أخرى هي: “هذا يوم” و”سبحان” وكلاهما من ألحان مبهم، وأغنية “خلهم يدرون” من كلمات راكان، ولحن ملهم أغنية ثالثة هي “وين عذرك” من كلمات الشاعرة الجادل.

وبقية الأغاني هي: “روحين” كلمات الشاعر واحد وألحان سلطان الناصر، أما أغنيتي “الغايب” و”تساوت” فكلاهما من كلمات الشاعرة شموخ العقلا (العالية) ومن ألحان ياسر بوعلي الذي لحن أيضًا أغاني “كاتب أغاني” للشاعر فائق حسن و”الهوى الغلاب” للشاعر عبدالرحمن العبيدان و”باسم الجروح” للشاعر عبدالله الأسمري.

ولحن ناصر الصالح أغنيتين هما “تكفى غن” من كلمات علي عسيري و”خلص دواي” من كلمات خالد العوض، ولحن أحمد الهرمي أغنية “ذكرياتي” للشاعرة رحاب، ولحن عبدالإله ناصر أغنية “تجاوزتك” من كلمات محمد الغرير، ولحن أدهم أغنية “الحب مالي” للشاعر رامي العبودي، وقدم الشاعر والملحن عبدالرحمن العثمان لراشد الفارس أغنية “بين ليلة”، ولحن راكان أغنية ثانية في الألبوم هي “صدقت” من كلمات مزيد، فيما لحن محمد غازي أغنية “إلى هنا” من كلمات عبدالله أبو راس، ولحن صلاح الهملان أغنية “هانت العشرة” من كلمات طارق المحياس.

نخبة من الموزعين:

وضم الألبوم نخبة من أبرز الموزعين الموسيقين، فتساوى الموزعين عصام الشرايطي وهشام السكران في عدد الأعمال التي تم توزيعها وعددها أربعة أغانٍ لكل منهما، وتولى مشاري اليتيم توزيع ثلاثة أغانٍ، وعملين لكل من سيروس وخالد عز وأسامة الهندي، والبقية وزعها: رأفت أحمد، زيد نديم، نور هاشم، مشاري أبو جواد.

وتولى المهندس جاسم محمد مكساج 17 أغنية في الألبوم، ومكسج عمرو هاشم ثلاثة أغانٍ، وواحدة من نصيب محمد عصمت.

الجميل أن راشد الفارس كعادته لم يغفل شركاء النجاح المشاركين معه، فتوجه عبر حسابه على تويتر بالشكر إلى الشركة المنتجة روتانا للصوتيات والمرئيات، وكل صناع ألبوم “كحل وزمام” الذي تم إطلاقه رسميًّا على قناة روتانا في “اليوتيوب”.