نشر الهلال الأحمر السعودي مقطع فيديو يرصد رد فعل موظف تلقى بلاغًا من أحد المواطنين عن إصابة والده بجلطة قلبية ليكتشف أن المصاب زميله في العمل ويعرفه بشكل شخصي.

"ما يشوف شر، أبشر أبشر زميل لنا"

موظف في هيئة #الهلال_الأحمر_السعودي مُصاب بجلطة قلبية، ابنه يطلب الخدمة الإسعافية… pic.twitter.com/0iyi6cgOc7 — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) January 28, 2022

جهود الهلال الأحمر

وأظهر المقطع الموظف وهو يتلقى الاتصال ويسأل المتصل عن اسم المريض فيرد الطرف الآخر “صالح الأسطا” فيصمت متلقي الاتصال برهة ويقول : أبو محمد ؟ ليجيبه الطرف الآخر بنعم.

وطمأن موظف الهلال الشخص المتصل وهدأ من روعه بقوله : “ما يشوف شر، أبشر أبشر زميل لنا”.

من جهة أخرى روى الأسطا تفاصيل الإصابة وآلام الجلطة التي شعر بها وكيف تصرف ابنه طالبًا المساعدة من موظفي الهلال.

أعراض الجلطة:

يذكر أن الجلطة عبارة عن حدوث انسداد في الشريان ويعقبها عدم وصول الـدم للأنسجة التي يغذيها ما يجعلها تؤدي للموت بسبب ذلك، ومن مضاعفاتها السكتة القلبية، والمقصود بها توقف القلب نهائياً عن العمل، وبحسب الدكتور خالد النمر فإن نسبة احتمالية الوفاة بالجلطة 10 % حتى لو تم الذهاب بالمريض إلى المستشفى، أما نسبة احتمالية الوفاة بالسكتة القلبية فتصل إلى 95 %.

وشدد على أهمية الوعي الصحي للوقاية من الأمراض القلبية خاصة مع تزايد حدوث الجلطات بين فئة الشباب ومن هم دون سن الأربعين، والسبب في ذلك قلة الوعي وانتشار العادات الخاطئة.

أسباب الجلطات:

ولفت النمر إلى أن من أسباب حدوث الجلطات هي ارتفاع الكولسترول في الـدم والتدخين بأنواعه بما فيه التدخين الإلكتروني، وكذلك التوتر والضغط النفسي وارتفاع ضغط الدم، وعدم ممارسة الرياضة وإدمان الوجبات السريعة.

وتابع أن من أعراض الجلطة الشعور بألم شديد في الصدر مع تعرق وغثيان وقد ينتقل الألم للرقبة أو الذراعين وقد يصاحبه ضيق في التنفس أو خفقان أو إغماء، أما السكتة القلبية فتحدث بدون مقدمات.