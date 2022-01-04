وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ردًّا موجعًا على زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

انكسارات الحوثي:

وكتب عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: ما يحدث مؤخرًا من انكسارات للحوثي ذنب إيران وما يحدث لعناصر وخبراء حزب الضاحية ومقاتليه في اليمن انعكس واضحًا في الخطاب المتشنج لسماجة السيئ حسد وعلى لغته المليئة بالأكاذيب والشتائم.

وتابع: “على قدر هول الحزم تهذي العمائمُ ** وتأتي على قدر الذهولِ الشتائمُ”.

تعليق على تغريدة بخاري:

كما علق الأمير على تغريدة سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري والتي وصف فيها نصر الله بأنه “أبو رغال العصر”، وقال: أبو رغال العصر فعلًا ليس هناك لقب أكثر مناسبة من هذا لكذاب العصر ودجاله سماجة السيئ جرذ الضاحية أيا أكذب الفُجّار أصلًا وتُقيةً ألا هل تغطّي الشمس منك المزاعمُ تقول نقيض الشيء والشيء ذاتَهُ ولستَ بنصر الله أنت الهزائمُ فنحن جنود الله لستم بحزبهِ ولا أنتم الأنصار تأبى المكارمُ!