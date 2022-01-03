أعلن نادي التعاون اليوم الاثنين عن إنهاء علاقته التعاقدية مع المدافع أحمد عسيري وذلك مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

التعاون يعلن رحيل أحمد عسيري

وجاء بيان نادي التعاون كالتالي عبر حسابه في “تويتر” : ” وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع اللاعب عسيري مقدمة له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها مع النادي، مع التمنيات له بالتوفيق والنجاح مستقبلًا”.

وكان عسيري صاحب الـ32 عامًا انضم لصفوف التعاون في عام 2019 قادمًا من نادي الاتحاد، لكنه لم ينجح في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق.

لقب لـ عسيري مع الاتحاد

يذكر أن عسيري كان تُوج مع نادي الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2017/2018 قبل انتقاله لصفوف نادي التعاون.