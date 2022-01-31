أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الاثنين عن التعاقد مع المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد لتدريب الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وذكر الموقع الرسمي لنادي إيفرتون عبر الإنترنت أن لامبارد صاحب الـ44 عامًا سيدرب إيفرتون لمدة عامين ونصف العام حتى يونيو 2024.

تعليق فرانك لامبارد على تدريب إيفرتون

وعلق لامبارد على توليه مسؤولية تدريب إيفرتون قائلًا: “إنه لشرف كبير لي أن أدرب فريق بحجم إيفرتون، أنا متشوق لأبدأ مسيرتي مع الفريق”.

يذكر أن لامبارد كان سبق له تدريب فريق ديربي كاونتي الإنجليزي في موسم 2018/2019، وتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي لمدة عامين من 2019 إلى 2021.

إيفرتون يتخلص من رفائيل بينتيز

وجاء تعيين لامبارد لتدريب إيفرتون، بعد إقالة المدرب الإسباني رفائيل بينتيز بسبب سوء النتائج، حيث يحتل إيفرتون حاليًا المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وسيخوض فرانك لامبارد أول مباراة له كمدرب لإيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد في الثامن من فبراير المقبل.