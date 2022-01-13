يطمح الاتحاد لمواصلة تألقه ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يتألق ضد الرائد

ولعب الاتحاد ضد الرائد 27 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث فاز 16 مرة، مقابل 4 انتصارات للفريق الريداوي، وخيم التعادل على نتيجة 7 لقاءات.

ولم يفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على فريق أكثر من الرائد في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، كما أن الفريق الريداوي الأكثر استقبالًا للأهداف من العميد في المسابقة أيضًا برصيد 58 هدفًا.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الرائد ضد العميد، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السادس برصيد 24 نقطة.