تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من تحقيق فوز ثمين على الفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ساهم في تحقيق العميد لـ رقم فريد في بطولة دوري المحترفين السعودي.

الاتحاد يحقق الفوز الثامن تواليًا:

وبعد الفوز على الفيصلي، تمكن العميد من تحقيق الفوز الخامس له على التوالي في ملعبه بجدة في بطولة دوري المحترفين للمرة الأولى منذ 2178 يومًا.

وسجل العميد أيضًا 8 انتصارات على التوالي خلال موسم واحد لأول مرة بتاريخه في دوري المحترفين.

ملخص مباراة الاتحاد والفيصلي:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.