اختارت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، صالح عيسى المدير الإعلامي للشركة، الموظف المميز لعام 2021.
تقدير محفز:
وقال عيسى في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ليس أجمل من أن يصافحك العام الجديد، بتقدير محفز يدفعك للبذل والعطاء، تلقيت رسالة أنيقة من شركتنا الرائدة روتانا للصوتيات والمرئيات تفيد باختياري الموظف المميز لعام 2021.
وتابع: شرفٌ أعتز به وحافز لعطاء أكبر، والشكر والتقدير لعراب الفن سالم الهندي الرئيس التنفيذي على هذا التكريم والثقة.. والشكر موصول لإخواني بإدارة التسويق والحمدلله.
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