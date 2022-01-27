اختارت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، صالح عيسى المدير الإعلامي للشركة، الموظف المميز لعام 2021.

تقدير محفز:

وقال عيسى في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ليس أجمل من أن يصافحك العام الجديد، بتقدير محفز يدفعك للبذل والعطاء، تلقيت رسالة أنيقة من شركتنا الرائدة روتانا للصوتيات والمرئيات تفيد باختياري الموظف المميز لعام 2021.

وتابع: شرفٌ أعتز به وحافز لعطاء أكبر، والشكر والتقدير لعراب الفن سالم الهندي الرئيس التنفيذي على هذا التكريم والثقة.. والشكر موصول لإخواني بإدارة التسويق والحمدلله.