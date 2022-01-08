طبقت رائدة الإنتاج والموسيقى في العالم العربي روتانا للصوتيات والمرئيات التابعة لمجموعة روتانا الإعلامية، طريقة جديدة في نقطة التقاء الإعلاميين مع النجوم قبيل بدء الحفل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تباعد وحوامل للمايكروفونات:

وبناء على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا، فقد اعتمدت روتانا التباعد في المؤتمرات الصحفية للحفلات الغنائية في موسم الرياض في نسخته الثانية.

وستكون مدة المؤتمر للفنان أو الفنانة قبل الصعود إلى المسرح لا تتجاوز 10 دقائق في المكان المخصص للمؤتمرات الصحفية، مع تطبيق التباعد ووضع حوامل خاصة بالمايكروفونات الخاصة بوسائل الإعلام، وكذلك تقليل الأعداد في التغطية الإعلامية للحفلات وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية.

منع الاحتشاد:

ومن مزايا القرار أنه سيمنع الاحتشاد أثناء التغطية مما يسهل تأدية عملهم بكل يسر مع الأخذ بالاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جهود مميزة من روتانا:

يأتي هذا ضمن جهود روتانا للصوتيات والمرئيات التابعة لمجموعة روتانا الإعلامية، وحرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وفي إطار التنظيم المتميز الذي تقوم به في إدارة الحفلات الغنائية التي تنظمها في المملكة وخارجها حيث نالت إشادة واسعة خلال الفترة الماضية وهو ما جعلها تستحق عن جدارة لقب رائدة الإنتاج والموسيقى في العالم العربي.