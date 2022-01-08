“مازح بطريقته الفظة المعتادة”، بتلك العبارة ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن تدخل روسيا العسكري في كازاخستان.

ففي تدوينة نشرتها مساء أمس الجمعة عبر حسابها في تطبيق “تيليغرام”، قالت إن بلينكن “مازح اليوم بطريقته الفظة المعتادة بشأن الأحداث المأساوية في كازاخستان”.

تدوينة مثيرة للجدل:

كما أضافت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية: “إذا كان أنتوني بلينكن مغرماً جداً بدروس التاريخ، فعليه أن يعرف ما يلي: إذا دخل الأميركيون إلى بيتك، سيصعب عليك البقاء على قيد الحياة وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب”.

وتابعت “لكن هذا الأمر يعلمنا إياه ليس فقط التاريخ الماضي وإنما السنوات الـ300 الماضية، منذ قيام مؤسسات الدولة الأميركية. ويمكن أن يروي لنا الكثيرون عن ذلك من هنود أميركا الشمالية إلى الكوريين والفيتناميين والعراقيين والبنميين واليوغوسلافيين والليبيين والسوريين والعديد من الشعوب البائسة التي لم يحالفها الحظ في رؤية هؤلاء الضيوف غير المدعوين في منازلهم”، في إشارة إلى الحروب الأميركية عبر التاريخ وما اعتبرته التدخلات الأميركية في بعض البلدان العربية من سوريا إلى ليبيا.