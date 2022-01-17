شهد التشكيل المثالي لمنافسات عام 2021 المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

رونالدو وميسي في تشكيل العام:

وغاب نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح عن تشكيل العام، على الرغم من تألقه اللافت في منافسات 2021، كما أنه كان يُنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وجاء تشكيل العام من قبل فيفا، كالتالي؛ جينالويجي دوناروما، ديفيد ألابا، روبن دياز، ليوناردو بونوتشي، جورجينيو، نغولو كانتي، كيفين دي بروين، رونالدو، ميسي، إيريلينج هالاند وروبرت ليفاندوفسكي.

وتم الإعلان عن تشكيل العام بقيادة رونالدو وميسي خلال حفل “فيفا” اليوم في مدينة زيوريخ السويسرية، والذي يقدمه المذيعة البريطانية ريشمين شودوري، برفقة نجم توتنهام السابق، جيرمان جيناس، للإعلان عن جوائز الأفضل “ذا بيست”.

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم 2021:

وحصد ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، للعام الثاني على التوالي، متفوقًا نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومحمد صلاح، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).