أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة عسير وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق (جازان، نجران، شرور وصحراء الربع الخالي.

كما يتوقع تكون الضباب على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.