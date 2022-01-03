أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

أمطار على شمال نجران

كما نبّه المركز من هطول أمطار رعدية على المحافظات الشمالية لمنطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتشمل الحالة أجزاء من منطقتي جازان وعسير ومناطق (نجران، صحراء الربع الخالي، سكاكا، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية , كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر, لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته).