يؤكد خبراء الصحة، أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة أقل عرضة للإصابة بفشل القلب مقارنة بالأشخاص الذين يمشون بسرعة أكبر.

وأوضح العلماء في جامعة براون في رود آيلاند، صحة 25 ألف امرأة فوق سن الخمسين، أبلغن بأنفسهن عن سرعة مشيهن.

فوائد المشي السريع

وكانت النساء اللائي زعمن أنهن يمشين بوتيرة “متوسطة”، ما بين 2-3 ميل في الساعة، أقل عرضة للإصابة بفشل القلب بنسبة 27 % مقارنة بالنساء اللواتي يمشين بشكل عادي.

وواجهت النساء ذوات أسرع وتيرة للمشي، أكثر من 3 أميال في الساعة، خطرًا أقل للإصابة بفشل القلب بنسبة 34 %.

وأشار الباحثون إلى إن الأشخاص الذين يمشون بسرعة قد يكونون أكثر لياقة ويستفيدون من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل، مما يقلل من المخاطر.

علامة على صحة القلب

من جهته قال الدكتور تشارلز إيتون، رئيس فريق البحث، إن النتائج تظهر أن سرعة المشي هي علامة على صحة القلب.

وأضاف إيتون، أن الدراسة يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بقصور القلب، عن طريق قياس وتيرة المشي.

وبحسب الباحثين، يعاني حوالي 4% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 80 عامًا و 11 % ممن تزيد أعمارهم عن 80 عامًا من قصور في القلب، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية