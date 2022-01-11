تتعدد الفعاليات والأنشطة المتاحة لزوار رياض بوليفارد سيتي في موسم الرياض، وهو ما يعكس التنوع والشمولية في الأنشطة الترفيهية المقدمة للزوار.

أكبر سينما في المملكة:

وتحتضن منطقة “النافورة” الواقعة داخل بوليفارد أكبر سينما في المملكة بـ 25 صالة عرض على مساحة 15,410م2، والتي تدار من قِبل سينما “موفي”، التي تضم 2534 مقعدًا، وتتيح تجربة حجز صالة عرض كاملة مع وجبة عشاء فاخرة تقدم أثناء مشاهدة الأفلام العالمية.

أفلام حصرية:

وتتميز المنطقة بتقديمها تجربة سينمائية فريدة، تتضمن عرض أفلام حصرية قبل موعد عرضها في باقي أنحاء العالم، وامتلاكها شاشات عرض عالية الجودة وصالات عرض متنوعة، منها صالة “جونيور” للأطفال، وصالة عرض بتقنية البعد الرابع، وصالة “إكسبيرينس” التي تعرض أفلامها على شاشة عرض ضخمة، بتقنية تساعد على تدفق أصوات العرض في أرجاء الصالة لتجربة ترفيهية مثيرة.

وتعد منطقة بوليفارد رياض سيتي إحدى أهم الوجهات السياحية لموسم الرياض، والتجربة الأكثر مشاركة على منصات التواصل الاجتماعي من قِبل الزوار، لِما تضمه من فعاليات ترفيهية ومرافق متكاملة، كالمطاعم والمسارح والألعاب، ومتاجر الأزياء والإكسسوارات العالمية والمحلية، وصالات السينما والعديد من العروض الحية والتجارب المميزة، التي يُقدم بعضها لأول مرة في موسم الرياض.