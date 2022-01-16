يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواصلة التفوق ضد أتلتيك بيلباو، والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني بالرياض اليوم.

السوبر الإسباني بالرياض:

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الأحد، مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض، وسط حضور جماهيري كبير، حيث نفدت تذاكر المباراة.

ويطمح المدير الفني للمرينغي، كارلو أنشيلوتي مواصلة تفوقه أمام مدرب أتلتيك بيلباو، مارسيلينو غارسيا تورال خلال مباراة كأس السوبر الإسباني، والتتويج باللقب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ريال مدريد يتفوق أمام أتلتيك بيلباو:

وشهدت آخر 5 مواجهات جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره أتلتيك بيلباو، تفوقًا كبيرًا للمرينغي، حيث نجح في الفوز 4 مرات، وخسر مرة واحدة فقط، وشهدت هذه اللقاءات تسجيل 12 هدفًا.

وفاز المرينغي على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3/ 1، قبل أن يخسر بهدفين مقابل هدف، ولكن كتيبة أنشيلوتي نجحت في تحقيق 3 انتصارات متتالية بعد ذلك بهدف دون رد مرتين، ومرة بنتيجة 2/ 1، ما يحفزهم على مواصلة التألق اليوم.