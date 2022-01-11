يطمح ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي في مواصلة التألق هذا الموسم، وحصد لقب كأس السوبر الإسباني في الرياض.

كأس السوبر الإسباني بالرياض:

وتُقام منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 12 وحتى 16 يناير المقبل على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، بمشاركة 4 فرق، وهم؛ أتلتيكو مدريد بطل الدوري، ريال مدريد، برشلونة وأتلتيك بيلباو.

وتنتظر الجماهير الكلاسيكو الإسباني، مساء يوم غد الأربعاء، حيث يسعى كل فريق للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب كأس السوبر.

ريال مدريد بطلًا للسوبر في جدة:

وتُعد إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية بمثابة الفأل الحسن لجماهير المرينغي، حيث إن الفريق الأول لكرة القدم نجح في التتويج بالبطولة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشواره في كأس السوبر الإسباني موسم 2019/ 2020 بالفوز على فالنسيا بنتيجة 3/ 1، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويواجه أتلتيكو مدريد بعد تجاوزه عقبة برشلونة بنتيجة 3/ 2.

وانتهت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي بعد الفريقين، وأكمل المرينغي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فالفيردي في الوقت الإضافي، قبل أن ينجح في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 1، ليتوج باللقب في جدة.