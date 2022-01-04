قدم برنامج ريف العديد من النصائح لضمان حماية النباتات خلال فصل الشتاء.

وقال البرنامج في تغريدة له عبر تويتر: هنا نعطيك حلول بسيطة، تساعدك في حماية مزروعاتك من البرد في موسم الشتاء.

6 طرق لحماية النباتات:

وأوضح ريف أن هناك 6 طرق لحماية النباتات خلال الشتاء، وهي كما يلي:

– ضع نشارة من الخشب على قاعدة النبتة، لتحمي التربة وتقويها ضد الصقيع.

– أضف كمية من الكمبوست إلى التربة وهي جافة، لتساعد في تصريف الماء.

– مشط حقلك بشكل مستمر، للتأكد من عدم وجود بقع أو حفر تجمع المياه الباردة.

– غط نباتاتك من خلال وضع غطاء زجاجي أو بلاستيكي، فهو يساعد في حماية المزروعات في درجات الحرارة المنخفضة.

– دفّئ النباتات من خلال حرق الأخشاب أو الفحم أو الزيت حول منطقة المزروعات.

– الصوب الزجاجية تحمي النباتات من البرد وتسمح بمرور الشمس والرطوبة والهواء إليها.

ما هو برنامج ريف؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج:

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.