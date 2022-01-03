أعلنت الفنانة ريماس منصور، خطبتها على سعود النعيمي، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ريماس منصور مع النعيمي في مواقع التواصل

ونشرت منصور صورة لها تجمعها مع النعيمي وعلقت عليها برموز تعبيرية عبارة عن قلب أحمر للتعبير عن الحب، ويظهر في الصورة انسجامهما الواضح.

وفي تعليقات أخرى على سناب شات كتبت منصور ذات الأصول اليمنية: “السعادة أن تجد شخصًا يشبه روحك كثيرًا””.

وأضافت، في تعليق على صورة أخرى تجمعها بالنعيمي: “العبرة ليست في البدايات، العبرة بمن يمسك يدك حتى النهاية”.

من هو سعود النعيمي؟

لم تكشف ريماس عن هوية خطيبها بل لم تحدد إذا كان خطبة أم عقد قران نظرًا لأنها تحيط حياتها الشخصية بالسرية.

تعليقات المغردين

وبمجرد نشر صورة ريماس منصور والنعيمي توالت برقيات التهنئة من المغردين، حيث كتبت روزانا: “مبروك يا قلبي .. الله يتمم لك على خير ويجمع بينكم ويسعدكم “، وغردت أخرى: “حبيبتي ريماس الطيبة الراقية تتهنين حياتي تستاهلين كل خير”، وعلقت سارة اليافعي بقولها: “ربي يتمم لك على خير يا رب”.