قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، استدعاء لاعب الهلال، عبدالله الحمدان لمعسكر الأخضر المقام حاليًّا في جدة.

عبدالله الحمدان يُستدعى بعد هيثم عسيري:

ويأتي ذلك في ظل استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة منتخب عُمان مساء الغد في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

يذكر أن رينارد كان قرر يوم الأحد الماضي، استبعاد اللاعب عبدالرحمن غريب من معسكر الأخضر بسبب إصابة عضلية تعرض لها، مع استدعاء اللاعب هيثم عسيري نجم الأهلي.

المنتخب السعودي في الصدارة:

ويتواجد المنتخب السعودي حاليًّا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان رينارد أكد على صعوبة مباراة عمان غدًا الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم.

وتحدث رينارد قائلًا: ”هدفنا الوصول إلى كأس العالم ومواجهة الخصم لن تكون سهلة”.

وأضاف رينارد: ”غياب سلمان الفرج مؤثر، ولو عدنا إلى المباريات السابقة كان لدينا فيها غيابات مؤثرة مثل الشهراني والدوسري”.