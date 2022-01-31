يطمح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في قيادة المنتخب السعودي للتأهل الثاني على التوالي والسادس في تاريخ الأخضر لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وبالصدفة، فإن رينارد يحمل آمال الكثير من السعوديين على عاتقه، أمام منتخب اليابان، المنافس المباشر لـ المنتخب السعودي على بطاقة التأهل لكأس العالم.

التاريخ يُعيد نفسه بعد 5 سنوات

قبل 5 سنوات، كان الأخضر بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك، يواجه اختبارًا صعبًا أمام منتخب الساموراي في ملعب الجوهرة المشعة بجدة في سبتمبر من 2017، ونجح وقتها الأخضر في الفوز بفضل تصويبة فهد المولد والتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

التاريخ يُعيد نفسه مجددًا وأمام نفس المنافس لـ رينارد وبعد مرور 5 سنوات، حيث يطمح المدرب الفرنسي الذي عُرف عنه الشخصية الجادة والحازمة في قيادة المنتخب السعودي للتأهل لكأس العالم كما فعل من قبل مع منتخب المغرب في مونديال روسيا، وذلك يتحقق بالفوز على اليابان غدًا.

لا إصابات بـ كورونا في صفوف الأخضر

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اليابان قائلًا: “لا يوجد لدينا إصابات بـ كورونا حتى الآن، فهناك الكثير من الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها الأخضر، ولحسن الحظ فإن هذا أمر جيد ونستطيع من خلاله لعب كرة القدم بصورة طبيعية”.

وأضاف رينارد: “صحيح أن مباراة اليابان صعبة للغاية، وحتى لو فزنا وتأهلنا لكأس العالم، يجب علينا الحفاظ على الفوز في آخر 3 جولات لأن الاستمرارية مطلوبة”.