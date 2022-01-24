تشهد منطقة “العاذرية”، إحدى مناطق موسم الرياض، والتي تقدم تجربةً عالمية للزوار ضمن قرية العاذرية التاريخية، إقبالًا واسعًا من الزوار، تظهر معه أناقة أزيائهم المنسجمة مع أجواء فصل الشتاء التي تشهدها العاصمة حاليًّا، وتبرز من بين تلك الملابس العباءة الثقيلة التي ترتديها النساء والبشت الشتوي أو الفروة الخاصة بالرجال، متناغمة مع الطابع التراثي العام للمنطقة.

تصاميم متنوعة:

وتتنوع تصاميم العباءة الثقيلة والفروة الشتوية، من حيث القماش المصنوعتين منه وسُمك الفرو المُستخدم في البطانة، كما تختلف الفروة الرجالية عن العباءة النسائية من حيث الألوان ونوع القماش والتطريز، إلا أنهما بالمجمل تحاكيان أحدث صيحات الموضة في مجال الأزياء الشتوية السعودية، في حين تعرض المتاجر الموزعة على امتداد أروقة “العاذرية” التراثية، الملابس الشتوية الثقيلة والأوشحة.

حجز إلكتروني:

ويظهر خلال إجراءات الحجز الإلكتروني لمعظم الحفلات الغنائية المُقامة ضمن جلسات العاذرية، تنويه بانخفاض درجات الحرارة في المنطقة، وأن “الوضع في العاذرية يبي له فروة”، للتذكير بضرورة ارتداء الملابس الشتوية المناسبة للأجواء الباردة.

وتُعد “العاذرية” إحدى مناطق موسم الرياض، وتستمد أهميتها من موقعها المميز، ومن تقديمها تجربةً فاخرة للزوار ضمن عدد من المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة، وسط عروض موسيقية حيّة لأغنياتٍ شهيرة في التراث السعودي.