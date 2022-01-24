تشهد “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض، إقبالاً واسعًا على فعالية “لعبة الحبار– التجربة”، المستوحاة من المسلسل الكوري “لعبة الحبار Squid Game” الأكثر مشاهدة على المنصة العالمية “نتفليكس”، خاصة مع دقة محاكاة اللعبة لتصاميم وأحداث المسلسل كما شاهدها الجمهور، وتطابق معظم المراحل والألعاب في الفعالية مع نظيرتها داخل المسلسل.

تفاعل بقوة:

ويتفاعل المشاركون بقوة مع أحداث لعبة الحبار خلال خوضهم المراحل المتوالية بهدف الفوز، في حين التقط العديد منهم صورًا للحلوى الشهيرة التي ظهرت في إحدى الألعاب في المسلسل، كما وثّق معظمهم لحظة ارتدائهم الملابس المرقّمة المخصصة لبدء مراحل اللعبة.

وتستقبل الفعالية زوارها يوميًّا من الساعة الـ 4:00 مساء حتى الـ 1:00 بعد منتصف الليل، وتستوعب 50 لاعبًا في كل جولة من جولاتها العشر اليومية خلال الأسبوع الأول، فيما يتضاعف العدد إلى 100 لاعب خلال الأسابيع المقبلة، وتبلغ مدة التجربة الواحدة نحو 50 دقيقة، على مساحة تقدر بـ 10 آلاف م2، تضم 8 غرف، تتميز كل واحدة منها بنوع من الألعاب والتجارب المختلفة ضمن الفعالية.

ملابس مخصصة:

ويرتدي المشاركون الملابس المخصصة للعبة الحبار قبل الدخول في تفاصيلها ومراحلها المتعددة، بما يضمن لهم تجربة كافة أجواء اللعبة، عبر مراحل مثيرة للحماس والشغف، يعايشون خلالها الأحداث كما في المسلسل، الذي يعد من أبرز المسلسلات العالمية وأكثرها مشاهدة خلال الفترة الماضية، كما يمكن للزوار شراء بعض الهدايا التذكارية للعبة من متجر الهدايا، لتبقى تذكارات في منازلهم.