واحدة من الموهوبات الشابات بالمملكة، لفتت أنظار الجميع بصوتها وموهبتها منذ فترة، ولقيت دعمًا كبيرًا من ألمع النجوم، إنها زينة عماد، المطربة الشابة التي فازت بجائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى، في حفل 2022 Joy Awards، الذي أقيم مساء أمس الخميس في الرياض.

زينة عماد تلفت الأنظار:

حصدت زينة عماد جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى، والتي ترشح لها كل من: عبدالعزيز المعني، وعايض يوسف، وبدر الشعيبي.

وأعربت الفنانة السعودية عن فرحتها بالفوز، ونشرت صورة لها من الحفل عبر حسابها على إنستجرام وعلّقت: “الحمد لله.. واللي جاي أجمل وأحلى”، كما شاركت بصورة أخرى للجائزة وكتبت: “من قلب الحدث.. أنا فزت”.

من هي زينة عماد؟

فنانة سعودية شابة ولدت بالمملكة عام 1998، لقيت متابعةً كبيرة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لموهبتها وجمال صوتها، طرحت أول أغنية سينجل عام 2018 بعنوان (كثر العتب)، وحققت نجاحًا كبيرًا، وشاركت بها في مسابقة الموسيقى التابعة للثقافة السعودية، ونجحت في الحصول على الجائزة الأولى وهي جائزةٌ تقدِّر العازفين تحت 21 عامًا.

طرحت زينة عماد أغنية خاصة العام الماضي بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحت عنوان (نبض القلب)، تجيد الغناء باللهجة المصرية والخليجية وكذلك الفصحى، وتعاونت خلال مشوارها الفني مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

شاركت النجم المصري محمد حماقي الغناء بإحدى حفلاته في المملكة، حيث قدم لها دعمًا معنويًّا كبيرًا.

قدمت تجربة في مجال تقديم البرامج ببرنامج “يلا بحر”، ويعرض البرنامج رحلاتٍ استكشافية في البحر الأحمر، إلى جانب فقراتٍ موسيقية وغنائية، وخطوات تعلُّم زينة للغوص.

حفل Joy Awards:

يذكر أن حفل Joy Awards أقيم ليلة أمس لتكريم رواد الفن والترفيه في السعودية والعالم، حيث حصل الفنان عبدالمجيد عبدالله على جائزة صناع الترفيه الفخرية، فيما فاز الفنان يعقوب الفرحان بالجائزة الأولى في فئة المسلسلات عن دوره في مسلسل رشاش، وحصدت الممثلة إلهام علي الجائزة الثانية في نفس الفئة عن مسلسل اختطاف، فيما حصل فايز بن جريس على جائزة أفضل وجه جديد عن دوره في مسلسل رشاش.

كما فاز كل من ماجد المهندس ونانسي عجرم وأصالة بجوائز المسابقة في فئة الموسيقى، وفاز الفنان المصري محمد هنيدي بجائزة فئة السينما، وهي نفس الفئة التي تم فيها تكريم الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص.