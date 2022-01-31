أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” تحقيق 214 مليون ريال في 2021 بانخفاض 17.6 % عن 2020.

سبب تراجع الربح

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 22 % مما أدى لانخفاض إجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 10.28 %. مضيفة جاءت هذه الزيادة في التكلفة نتيجة عكس بعض المخصصات خلال 2020 بمبلغ 484 مليون ريال.

إيرادات قطاع الأعمال

وأضافت أن الإيرادات كانت مستقرة على الرغم من الأثر التراكمي للجائحة والذي أدى إلى انخفاض عدد الزوار لأداء العمرة وقد تم تعويض هذا الانخفاض بالنمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس. وعلى الرغم مما سبق تمكنت من تقليص التأثير السلبي على صافي الربح عبر تخفيض المصاريف التشغيلية بمبلغ 247 مليون ريال.