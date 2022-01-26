أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، اليوم الأربعاء، عن استحواذها على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة بقيمة 1.1 مليار ريال.

تمويل الصفقة:

وقالت “ساسكو” في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إنها ستمول الصفقة عبر موارد ذاتية وتسهيلات بنكية.

وتأسست شركة خدمات النفط المحدودة في عام 1987 متخصصة في مجال محطات الوقود وخدمات السيارات وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية في السعودية، وتمتلك وتشغل عدد 233 موقعاً منتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

استراتيجية توسع:

وأضافت ساسكو أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجيتها التوسعية للاستحواذ على مواقع جديدة وزيادة حصتها السوقية وتعزيز انتشارها وشبكة محطاتها.

وتوقعت أن تؤثر الصفقة إيجاباً على إيراداتها وأرباحها بداية من الربع الثاني من عام 2022.