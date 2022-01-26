أكد اللاعب سامي النجعي، لاعب المنتخب السعودي، أن حضور الجماهير بنسبة 100% في مباراة عُمان غدًا الخميس، سيحفز لاعبي الأخضر على تقديم أفضل ما لديهم.

حضور جماهيري بنسبة 100%:

وكانت وزارة الرياضة أعلنت أمس الثلاثاء، عن حضور جماهيري بنسبة 100% لـ مباراة السعودية وعُمان التي تُقام على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

تعليق سامي النجعي على حضور الجماهير:

وقال النجعي في المؤتمر الصحفي: “سلسلة انتصارات الأخضر في ملعب الجوهرة، لن تكون عامل ضغط علينا، بل ستكون شيء محفز لنا، لنخرج بأفضل ما لدينا”.

وفي وقت سابق، قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، استدعاء لاعب الهلال، عبدالله الحمدان لمعسكر الأخضر المقام حاليًّا في جدة.

ويأتي ذلك في ظل استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة منتخب عُمان مساء الغد في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

يذكر أن رينارد كان قرر يوم الأحد الماضي، استبعاد اللاعب عبدالرحمن غريب من معسكر الأخضر بسبب إصابة عضلية تعرض لها، مع استدعاء اللاعب هيثم عسيري نجم الأهلي.