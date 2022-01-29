كشفت تقارير إعلامية عن أن الأرجنتيني إيفر بانيجا كان قريبًا من الانضمام للنادي الأهلي قبل نادي الشباب قبل عامين من الآن.

خالد البدر :

"بانيغا" كان أهلاوي ..

سوالف رياضية ..

@KhaleadBader pic.twitter.com/DzXZnOZPya

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 28, 2022

بانيجا كان قريبًا من الأهلي

وقال الناقد الرياضي خالد البدر متحدثًا لـ برنامج “الحصاد الرياضي” في قناة 24 الرياضية: ” اللاعب الأرجنتيني كان اتفق مع الأهلي على الانضمام لمه بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية الإسباني في أغسطس 2020، ولكن مماطلة الأهلي في إعلان الصفقة، جعلت اللاعب الأرجنتيني يرفض الراقي ويفضل الانتقال لـ الشباب”.

أرقام اللاعب الأرجنتيني مع الشباب

ومنذ الانضمام إلى الشباب هز بانيجا، شباك المنافسين 12 مرة، كما صنع 17 أسيست، خلال 45 مباراة رسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكان اسم اللاعب الأرجنتيني ارتبط بالانتقال لنادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن ينجح الهلال في إتمام تعاقده مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو.