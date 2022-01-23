تواصل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل محاولاتها لضم نجم فريق فلامنغو، البرازيلي ميشال ريتشارد ديلغادو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صفقة ديلغادو للهلال مهددة بالفشل

وأكدت صحيفة UOL البرازيلية، اليوم الأحد، أن المفاوضات بين إدارتي الهلال وفلامنغو مستمرة بشأن انضمام ديلغادو إلى الزعيم، مشددة على أنه قد يتم حسم الصفقة خلال وقت قريب.

ولفتت إلى أن هناك أمرًا قد يُهدد إتمام الصفقة، حيث إن ديلغادو كان قد وافق على عرض الهلال، من أجل المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في الإمارات الشهر المقبل.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم حسم الهلال لصفقة ديلغادو خلال الساعات القليلة القادمة؛ سيتم إرسال القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية بدون اللاعب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجعه عن الانتقال إلى الزعيم.

ويتمسك نادي فلامنغو البرازيلي بطلباته المالية، في حين عرض نادي الهلال مبلغ 8 ملايين دولار من أجل حسم الصفقة، ويتم التفاوض حاليًا بشأن المبلغ، وكافة الأمور المالية الأخرى.

الهلال هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيفتتح مشواره في السادس من فبراير بمواجهة الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي.