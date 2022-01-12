أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمنت رياحاً نشطة وسحباً رعدية.

ولفت المركز إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا ووادي الفرع.

وبين مركز الأرصاد أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه ما زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة وجازان.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية.