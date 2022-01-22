توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.