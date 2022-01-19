كشفت مدينة الملك سعود الطبية حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن استحداث جهاز جديد لشفط الجلطات.

سعود الطبية ترد على الشائعات

وأصدرت سعود الطبية، بيانًا صحفيًا، ينفي ما تم تداوله بشأن استحداث جهاز جديد لشفط الجلطات، مؤكدة بأنَّه خبر قديم ولم يصدر من أي جهة مخولة بالمدينة.

وأوضح البيان أنَّ الأجهزة الموجودة تستخدم للجلطات الشريانية والوريدية حسب بروتوكولات معروفة ومحددة، حيث يختلف علاج كل حالة حسب معايير محددة ترتبط بعمر ونوع الجلطة ومكانها وعوامل أخرى مثل الحالة الصحية للمريض.

وشددت المدينة على أهمية متابعة ما يصدر عبر منصاتها الرسمية؛ كونها هي المصدر الرئيسي للمعلومات والأخبار، وفيها ينشر كل جديد؛ تجنّبًا لأي شائعات.

223 ألف تصوير طبي

وكانت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التصوير الطبي، كشفت عن إجراء أكثر من 223 ألف تصوير طبي خلال العام الميلادي 2021م.

جاء ذلك على لسان مدير إدارة التصوير الطبي د. مازن أبو ناصف، مشيرًا إلى أن الفحوصات تمت عبر الأجهزة: السينية والصوتية، الطبقي المحوري، الرنين المغناطيسي، التصوير النووي، تصوير الثدي والتنظيري منخفضة الشعاع، تصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة.

ونوه د. أبو ناصف بأن فحوصات الرنين المغناطيسي بلغت نحو 13695، والأشعة المقطعية قرابة 40 ألف تصوير، ونحو 16901 فحص أشعة صوتية.

ولفت إلى أن أشعة تصوير الثدي بلغت نحو 4285 ألف تصوير، في حين بلغت نصيب الأشعة التداخلية نحو 4449، وقرابة 3 آلاف تصوير للطب النووي، وأكثر من 138 ألف للأشعة العامة والفلوروسكوبي.