كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التصوير الطبي عن إجراء أكثر من 223 ألف تصوير طبي خلال العام الميلادي 2021م.

جاء ذلك على لسان مدير إدارة التصوير الطبي د.مازن أبوناصف، مشيراً إلى أن الفحوصات تمت عبر الأجهزة: السينية والصوتية، الطبقي المحوري، الرنين المغناطيسي، التصوير النووي، تصوير الثدي والتنظيري منخفضة الشعاع، تصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة.

فحوصات الرنين المغناطيسي

ونوه د.أبوناصف بأن فحوصات الرنين المغناطيسي بلغت نحو 13695، والأشعة المقطعية قرابة 40 ألف تصوير، ونحو 16901 فحص أشعة صوتية.

ولفت إلى أن أشعة تصوير الثدي بلغت نحو 4285 ألف تصوير، في حين بلغت نصيب الأشعة التداخلية نحو 4449، وقرابة 3 آلاف تصوير للطب النووي، و أكثر من 138 ألف للأشعة العامة والفلوروسكوبي.

وختم د.أبوناصف تصريحه قائلاً: تم إدخال 4880 فحصاً لنظام الأشعة بالمدينة الطبية وعمل تقارير لها وتشمل فحوصات لمرضى تم تحويلهم من مستشفيات تجمع الرياض الصحي الأول ومن خارج التجمع.