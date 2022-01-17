نصحت مدينة الملك سعود الطبية مرضى الربو بأهمية الحرص الشديد عند هطول الأمطار وانخفاض الحرارة.

وأكدت سعود الطبية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، على أهمية الحرص على تجنب المطر والهواء البارد كونهما من مهجيات الربو.

ونصحت سعود الطبية مرضى الربو بما يلي:

1- قم بتغطية الرأس والفم والأنف عند خروجك من المنزل

2- احمل معك دائمًا البخاخ الإسعافي

3- التزم باقتناء بخاخ الربو الوقائي في حال وصفه الطبيب له

التوجه إلى أقرب قسم طوارئ

ونصحت سعود الطبية بالتوجه إلى أقرب قسم طوارئ “في حال الشعور بهذه الأعراض نصحت سعود الطبية بالتوجه لأقرب قسم طوارئ “لم تستجب للبخاخ الإسعافي، وتفاقمت عليك الأعراض وفقدت القدرة على التنفس والكلام، أو أصبت بازرقاق في أطراف الشفتين واللسان.