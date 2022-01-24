كشف الدكتور سعود كاتب أنه تخرج من الجامعة الأول على الدفعة، لكن “الواسطة” حرمته حلم حياته، حتى إنه بكى في مكتب العميد.

الدكتور سعود كاتب:

الأمير الراحل "أحمد بن سلمان" كان لديه رؤية لصناعة كيان إعلامي يليق بالمملكة يوصل صوتها للعالم، وكان يؤمن بالقيادات السعودية #سعود_كاتب_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/75yqYTWuZR

— في الصورة (@almodifershow) January 24, 2022

كيان إعلامي سعودي:

وأضاف كاتب، خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الأمير الراحل أحمد بن سلمان كان لديه رؤية لصناعة كيان إعلامي يليق بالمملكة يوصل صوتها للعالم، وكان يؤمن بالقيادات السعودية.

ورأى أن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام إمبراطورية إعلامية من أفضل الإمبراطوريات في المنطقة.

كما روى سعود كاتب تفاصيل رحلة التحاقه بجريدة المدينة ثم المجموعة السعودية للأبحاث، ورحلته الصعبة في أمريكا وعودة الأمل لتحقيق الحلم القديم.