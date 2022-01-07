قال سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري إن العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة ولبنان أعمق من أن ينال منها فشل تصريحات غير مسؤولة وعبثية.

وأضاف في تصريحات لوكالة AFP الفرنسية: “أن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكافة طوائفه، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق”.

وأضاف أن “لبنان دولة رسالة ولن يسمح بأن يكون ممرًّا أو مستقرًّا لأيّ قوى ظلامية تستهدف المساس بأمنه واستقراره وعروبته”.

استقرار لبنان واحترام سيادته

وتابع بخاري: “نتقاسم مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة”.

ولفت إلى أن “إصرار حزب الله الإرهابي على فرض سيطرته على إرادة الدولة ومؤسساتها الدستورية هو المعطِّل الحقيقي للسلم والأمن في لبنان”.

ودعا بخاري “الحكومة اللبنانية إلى وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان”.

وتابع أن المملكة تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة.

وأضاف السفير بخاري أن الرياض تأمل بأن يُغلِّب الفرقاء السياسيون المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة.

أنشطة حزب الله الإرهابي تهدد الأمن العربي

وقال “نأمل ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها”، مؤكدًا أن أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يُهدد الأمن القومي العربي.

وتابع “سنعمل مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل للبنان ونتطلع نحو غد مشرق”، و”السعودية تستشعر آمال وآلام العرب والمسلمين، وترفض السعودية أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها وأمنها”.

وأشار إلى أن المملكة تؤكد حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

وأضاف بخاري أن من يستهدف المملكة العربية السعودية بالمخدرات حاليًا، شريك رئيسي في مؤامرة استهداف السعودية بالأعمال الإرهابية.