روى سفير اليابان لدى المملكة، “فوميو إيواي” قصة تعلمه اللغة العربية واحترافها حتى تمكن من التحديث بها بطلاقة.

رحلة تعلم اللغة العربية

وقال سفير اليابان، لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه بدأ دراسة اللغة العربية بعد دخوله مجال العمل في الخارجية وبعد تخرجه من الجامعة مباشرة.

وأضاف سفير اليابان، أنه بدأ الدراسة متأخرا وتعلم اللغة العربية في مصر وقضى مع إحدى الأسر المصرية مدة سنتين.

وقال إنه التحق بعد ذلك بمعهد تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها في القاهرة وكان ذلك بين عامي 1984 و1985 تقريبا، ودرس في هذا المعهد لمدة عام وفي السنة التالية درس مع مدرس خصوصي وكلها في مصر وكان ذلك عام 1985.