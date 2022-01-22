استعرض استشاري الأمراض المعدية الدكتور عوض العُمري، سلبيات وإيجابيات الفحص المنزلي لفيروس كورونا.

سلبيات وإيجابيات الفحص المنزلي لفايروس كورونا

التفاصيل مع استشاري الأمراض المعدية د.عوض العُمري @awadoooof #MBC1#MBCinAweek pic.twitter.com/6WztehGhoB — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 22, 2022

جيد وسريع:

وقال العمري في مداخلة هاتفية إلى قناة إم بي سي: إن الفحص المنزلي جيد وسريع من حيث المبدأ، ويمكن إجراؤه بشكل دقيق ويستغرق 15 دقيقة ويمكن الحصول عليه من أي صيدلية، ويتم في المنزل أو المرافق التعليمية والعملية؛ لكنه ليس طريقة بديلة لفحص الـ بي سي آر.

نسبة الدقة:

وتحدث الاستشاري عن عيوب تلك الطريقة في فحص كورونا، وقال: إن نسبة الدقة الناتجة عن ذلك الفحص من 60 إلى 70% مقارنة بتحليل الـ بي سي آر الذي تصل دقته إلى 95%.

ولفت إلى أن الفحص المنزلي يعتمد على دقة صاحب العينة وعمل التحليل، فضلًا عن قلة كمية الفيروسات في المنطقة التنفسية فيعطي نتيجة خاطئة.