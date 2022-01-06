أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توقيع عقد إيجار مع أمانة منطقة تبوك بهدف الاستثمار.

تفاصيل العقد:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إن عقد إيجار الأرض يأتي لاستثمارها بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى من قِبَل الشركة، موضحةً أن قيمة العقد 32,500,000 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة تمثل إجمالي قيمة الإيجار لمدة خمسين سنة.

ولفتت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية إلى أنه بموجب هذا العقد، قامت أمانة منطقة تبوك بتأجير الشركة قطعة الأرض الكائنة في حي المروج الثاني في مدينة تبوك والتي تقع على طريق الملك فيصل، والتي تبلغ مساحتها (58,662.78) متراً مربعاً لمدة (50) خمسين سنة وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى على الأرض المخصصة.

الأثر المالي:

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله، حيث تخطط الشركة لإنشاء مستشفى على الأرض المستأجرة يوفر خدمات صحية متكاملة تشمل العديد من التخصصات الطبية المختلفة وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.