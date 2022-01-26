قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سنام لصناعة السيارات الدكتور فهد الدهيش، إن وضع حجر الأساس لأول مصنع لتجميع السيارات في السعودية، يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في توطين الصناعات المعرفية والمتعددة المحتوى مثل السيارات.

وضع حجر الأساس لإنشاء أول مصنع تجميع سيارات في السعودية.. والمدير التنفيذي لشركة "سنام" يتوقع وصول الانتاج إلى 30 ألف سيارة سنوياً #السعودية#صناعة#سيارات#الأسواق_العربية pic.twitter.com/SZBLVI1tqX

— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) January 26, 2022

مساحة مصنع تجميع السيارات في السعودية

وأضاف، الدهيش، في مداخلة لفضائية العربية، أن العمل على هذا المشروع، كان يجري منذ فترة لكن الجائحة تسببت ببعض التأخير، واليوم جرى وضع حجر الأساس، لإنشاء أول مصنع لتجميع السيارات في المملكة وذلك في منطقة بلاسكيم في مدينة الجبيل الصناعية، موضحًا أن مساحة مصنع التجميع ستبلغ 84 ألف متر مربع، وستصل مع مساحة التجارب إلى 120 ألف متر مربع، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية 30 ألف سيارة سنويًا.

وأشار الدهيش إلى أن الوصول إلى هذه الطاقة الاستيعابية المستهدفة، سيكون خلال سنتين أو ثلاث سنوات، متوقعًا أن يبدأ أول إنتاج بكميات بين 5 و10 آلاف سيارة في النصف الثاني من العام المقبل 2023، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى ستوفر 700 وظيفة مباشرة، فيما سيوفر المصنع 300 فرصة عمل مباشرة، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد توطين نصف الوظائف، فيما تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 300 مليون ريال.

الشريك الأجنبي

وأكد الدهيش أن المصنع شراكة مع شركة سانج يونج الكورية، مبينًا أن العلامة التجارية للسيارة ستكون هي نفس العلامة التجارية للشركة الكورية، وحينما يتم الوصول إلى نسبة التجميع بأكثر من 50% سيكون البراند سعوديًا، وهو ما سيتم العمل عليه في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.

ونوه بأن الشركة ستنتج نوعين من السيارات، الأول شاحنات صغيرة “حوض طويل وقصير”، والتي عليها طلب كبير بالمملكة، وسيكون بكل محتوياتها، والإصدار الثاني سيارات عائلية إس يو في، 7 ركاب.

وفيما يتعلق بالقيمة المضافة، أكد مدير سنام أن القيمة المضافة هي زيادة المحتوى المحلي تدريجيًا أول سنة فالمحتوى المحلي من ناحية قطع السيارة من 10 إلى 15%، والعمل بالمصنع 10% أي المحتوى المحلي أول عام 25%، مؤكدًا أن النقطة المهمة هو نقل المعرفة في تجميع السيارة.