أعرب السائق البريطاني سام سندرلاند عن سعادته بالتتويج برالي داكار السعودية 2022، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن شعوره أفضل مقارنة بالتتويج باللقب من قبل.

سندرلاند سعيد بحصد رالي داكار 2022

وقال سندرلاند: “بصراحة أعتقد أن انتصار هذا العام في رالي داكار يبدو أفضل لي حتى من المرة الأولى، فقد مرت خمس سنوات وهي وقت طويل للانتظار”.

وتابع: “كما أنه من الرائع تحقيقه بقميصين مختلفين، كي إم تي وجاز جاز.. هذا اليوم سيبقى في ذاكرتي للأبد، الأمر لم يكن سهلًا لأي شخص وأنا سعيد للغاية بتحقيق هذا اللقب”.

وأضاف سندرلاند: “قمت بعمل رائع أمس في التصنيف العام برالي داكار 2022، لكن اليوم كنت أشعر بالكثير من التوتر.. أنا سعيد للغاية بكل الفريق الذي يعمل معي، من الرائع أن أعيد لهم الثقة التي وضعوها في بهذا التتويج”.

سندرلاند بطلًا لفئة الدراجات

ونجح سام سندرلاند، من فريق جاز جاز الإسباني، في التتويج بلقب رالي داكار السعودية 2022 فئة الدراجات النارية، للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2017، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتفوق سندرلاند في الترتيب العام بمنافسات داكار السعودية 2022، على التشيلي بابلو كينتانيا هوندا”، المتوج بآخر مرحلة من السباق، اليوم الجمعة، بين بيشة وجدة، والنمساوي ماتياس فالكنير “كي تي إم”.